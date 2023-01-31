Центры «Мои Документы» проводят консультации по вопросам охраны труда и социально-трудовых отношений в рамках регионального проекта «Бесплатная юридическая помощь для бизнеса». Услуга оказывается для организаций и предприятий всех форм собственности экспертами управления социальной политики Липецкой области, государственной инспекции труда в Липецкой области, социального фонда России, ООО ИПС «КонсультантПлюс: Липецк».

Можно получить консультации по таким вопросам, как экспертиза качества специальной оценки условий труда, нормативно-правовое обеспечение охраны труда, социально-трудовые отношения, государственный контроль и надзор, финансовое обеспечение предупредительных мер, вопросы обучения по охране труда.

«Создание и развитие региональной системы многофункциональных центров стало действенным инструментом в решении задачи повышения доступности и качества государственных услуг, прозрачности деятельности органов власти», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Консультации с работодателями проводятся как лично, так и в формате видеоконференцсвязи по четвергам с 14.00 до 16.00. Для получения юридической помощи необходима предварительная запись. Сделать это можно через сайт МФЦ Липецкой области umfc48.ru, при личном обращении в центры «Мои Документы», а также по телефону горячей линии 8-800-450-48-48, доб. 5.

«Надеемся, что юридические консультации на базе МФЦ помогут работодателям улучшить качество работы по охране труда, а значит, повысить безопасность рабочих мест. Консультации бесплатны, могут проводиться и в удалённом формате, поэтому они доступны для каждого работодателя нашего региона», – отмечает заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.