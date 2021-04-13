Липецкие работодатели получат компенсацию при трудоустройстве безработных.Речь идет о субсидии на каждого принятого на работу безработного гражданина. Получить ее смогут компании и предприниматели, если трудоустроят безработных граждан по направлению службы занятости населения. Новая государственная мера поддержки разработана, чтобы восстановить численность занятого населения до коронавирусного уровня.

«Активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает руководитель области Игорь Артамонов.

Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Для Липецкой области это около 50 000 рублей. При этом платежи перечислят в три этапа. Первый, 12 792 рублей плюс сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. Распределением субсидий займётся Фонд социального страхования.

Планируется, что новый инструмент стимулирования найма позволит трудоустроить в регионе более 400 человек. Поддержку работодатель получит при условии трудоустройства безработного гражданина на полный рабочий день. Важно, чтобы работодатель сохранил занятость на конец года не менее 80 процентов трудоустроенных безработных граждан.

Чтобы получить субсидию, работодателю необходимо: разместить на портале «Работа в России» заявление на подбор работников с пометкой «участие в программе государственной поддержки при трудоустройстве безработных граждан» и перечень рабочих мест и вакантных должностей; трудоустроить безработного гражданина;подать заявление в федеральную государственную информационную систему «Единая интегрированная информационная система «Соцстрах».

Участником госпрограммы могут стать только добросовестные работодатели, которые не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, не проходят процедуру банкротства, деятельность которых не приостановлена, у которых отсутствует задолженность по обязательным платежам и заработной плате. Кроме этого работодатель не должен получать помощь в рамках иных программ при трудоустройстве граждан и займ по льготной программе кредитования на восстановление предпринимательской деятельности. Субсидию могут получить юридические лица, если в их в уставном (складочном) капитале доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, в совокупности не выше 50 процентов. Также в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере работодателя.