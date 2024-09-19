Работодатели Липецкой области трудоустроили 262 человека по программе субсидирования найма и получили за это больше 10 миллионов рублей. Нанимателей — 65, эта сумма для них — компенсация части средств, потраченных на зарплату новых сотрудников. За каждого нанятого выплачивается один МРОТ. Сумма приходит работодателю через один, три и шесть месяцев после найма.

Господдержку могут получить юрлица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, если трудоустроили безработных, уволенных или сотрудников под риском увольнения, молодёжь до 30 лет, ветеранов спецоперации, членов семей погибших бойцов СВО, беженцев из Украины, а также специалистов, которые переехали из других субъектов для работы по востребованным специальностям и людей с инвалидностью.

Нанимаемый должен иметь официальный статус безработного и не быть зарегистрированным в качестве самозанятого или ИП, сообщают в областном Соцфонде. Работодатель обязан взять сотрудника на полный рабочий день и платить ему не меньше размера МРОТ. У компании-нанимателя не должно быть задолженностей по зарплате, налогам, страховым взносам, штрафам, и она не должна находиться в стадии ликвидации или банкротства.

За субсидией работодателю нужно обратиться в службу занятости через личный кабинет платформы «Работа в России» для подбора специалистов на имеющиеся вакансии, а потом направить заявление через личный кабинет страхователя на сайте Социального фонда России.