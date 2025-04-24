Липецкие работодатели получили награды за социальную эффективность

Победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и областного публичного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав граждан» чествовали в Правительстве Липецкой области.

Награды торжественно вручили заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова, генеральный директор областной Ассоциации промышленных предприятий Александр Рясков и заместитель председателя Федерации профсоюзов Липецкой области Валерий Щербина.

В числе победителей, награжденных за заботу о своих сотрудниках и создание лучших условий для их работы, ООО «Липецкий электродвигатель», «Инновационная проектно-строительная компания», детский сад № 110 г. Липецка, средняя школа села Большой Хомутец Добровского округа, Лебедянский машиностроительный завод, детский сад п. Ключ жизни Елецкого района, детский сад № 135 г. Липецка, Липецкий зоопарк, Центр дополнительного образования с. Волово, Добринская центральная районная больница. Все они будут представлять регион на федеральном уровне.

Также наградили победителей областного публичного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав граждан». Конкурс проводится с 2001 года и за 25 лет заслужил общественное признание и авторитет в бизнес – сообществе.

Свидетельства о занесении в книгу «Трудовая слава Липецкой области» вручили победителям и призёрам в номинациях за развитие социального партнерства и обеспечение дополнительных гарантий работникам с семейными обязанностями и лучший коллективный договор в организациях производственной и непроизводственной сферы.

«Сегодня очень важно, чтобы сотрудники чувствовали заботу о себе и своих семьях. На предприятиях выплачивается достойная заработная плата, создаются благоприятные условия для труда, сотрудников обучают, оздоравливают как их самих, так и членов их семей, заботятся о ветеранах и молодежи», – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Среди популярных видов помощи сотрудникам – оплачиваемые социальные отпуска, выплаты к значимым для родителей датам и семейным праздникам, компенсации расходов за занятия спортом, аренду жилья или ипотеку, оздоровление и отдых работников и членов их семей в санаториях, детских оздоровительных лагерях, а также возможность получить дополнительное образование. Кроме того, на предприятиях занимаются профориентацией молодёжи, организуют семейный досуг.

В номинации «За развитие социального партнёрства и обеспечение дополнительных гарантий работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы» победил филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго», второе место досталось ООО «СФС-Механизация» г. Липецка, а третье место разделили ООО «Дж.Т.И. Елец» г. Ельца и ООО «Хлебокомбинат» г. Чаплыгина.

Гимназия им. И.М. Макаренкова с. Ольговка Добринского округа победила в номинации «За развитие социального партнёрства и обеспечение дополнительных гарантий работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы». Второе место у средней школы с. Конь-Колодезь Хлевенского округа. На третьем место расположились детский сад № 133 г. Липецка и средняя школа №1 им. М.М. Пришвина г. Ельца.

В номинации «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы» лучшим было признано АО «Добринский сахарный завод». На втором месте – ОГУП «Елецводоканал», на третьем – ООО «Липецкий силикатный завод» и ООО «Железобетон-Спецфундаментстрой» г. Липецка.

Среди организаций непроизводственной сферы лучший коллективный договор у детского сада № 20г. Липецка. Второе место в соответствующей номинации присуждено учреждению дополнительного образования экологический центр “ЭкоСфера” г. Липецка, третье место заняли спортивная школа олимпийского резерва” им. А.М. Никулина Хлевенского округа и детский сад «Солнышко» п. Газопровод Елецкого округа.

Ежегодное проведение областного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав граждан» способствует дальнейшему развитию социального партнёрства, активизации работы по заключению и реализации действующих коллективных договоров на предприятиях всех форм собственности, включая сферу малого бизнеса.