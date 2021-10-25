Липецкие регбисты заняли третье во втором туре чемпионата Высшей лиги по регби-7, который прошел в Таганроге. Во второй игровой день липчане встретились на стадии 1/4 с калининградским «Балтийским штормом» и обыграли его со счетом 27-0. В полуфинале РК «Липецк» встречался с регбийным клубом «Сибирь» и потерпел поражение со счётом 17-22.

В мачте за третье место наши регбисты сломили сопротивление подмосковных регбистов со счётом 30-12. По итогам двух туров в турнирной таблице РК «Липецк» занимает единоличное первое место.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.