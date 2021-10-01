Первый тур чемпионата России по регби-7 в Самаре завершился победой РК «Липецк. Команда Андрея Щукина выиграла шесть матчей из шести, победив в финале действующего чемпиона высшей лиги «Нарвскую заставу».

На групповом этапе липчане одержали три «сухие» победы, поочерёдно разгромив читинский «Университет» со счетом 26:0, сборную Свердловской области – 67:0 и сборную Калининградской области «Балтийский шторм» – 29:0. Матчи второго дня и полуфинал со сборной Краснодарского края прошли в более напряжённой борьбе. В финале липецкие регбисты встретились с питерской командой « Нарвская Застава», матч закончился в пользу липчан со счетом 17-5.

РК «Липецк» начал чемпионат с важной победы, приз лучшего игрока тура в получил Дмитрий Власов. Второй тур чемпионата пройдёт 23-24 октября в Таганроге. А 30-31 октября сборная Липецкой области выступит в финальном турнире Кубка России по регби-7 в Сочи.

«Радует, что липецкие регбисты добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Задача команды – удержать эту высокую планку и выступить в финальном турнире Кубка России», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.