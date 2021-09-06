Сборная Липецкой области по регби победила в чемпионате Центрально- Федерального округа по регби-7, который проходил в Калуге. В последний день турнира липчане обыграли команду из Брянска по счетом 43-0. В полуфинале сборная Липецкой области встречалась с регбитсами Воронежской области, матч закончился со счетом 22-7 в нашу пользу.

В финале липчане встретились с командой «Московская Слава». Матч завершился победой нашей команды 31-12. В середине дня сборная Липецкой области одержала победу над сборной Калужской области со счётом 36-12. Заключительная игра дня зафиксировала уверенный счёт в пользу Липецка 57-0. Таким образом, липецкие регбисты вернули кубок из Москвы в Липецк и вышли в финальную часть Кубка Росси по регби-7, который пройдет в Сочи в конце октября.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.