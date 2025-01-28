Календарь выставочно-ярмарочных мероприятий и ряд других ключевых проектов обсудили мастера Липецкой области на заседании Комитета по регулированию ремесленной деятельности в Липецкой торгово-промышленной палате. Одним из значимых проектов станет разработка и создание ремесленной продукции, посвященной 80-летнему юбилею Великой Победы и Году защитника Отечества. Также мастера будут работать над воплощением эколого-просветительского проекта «Животные Красной книги Липецкой области руками ремесленников».

Одна из первостепенных задач Комитета по регулированию ремесленной деятельности при Липецкой ТПП совместно с центром «Мой бизнес» – это открытие Центра «Липецкие ремесла», который должен стать точкой притяжения, в первую очередь, для самих мастеров, а также для жителей и гостей Липецка. Кроме того, были затронуты проблемы, с которыми сталкиваются ремесленники. На заседании отмечено, что в процесс развития ремесленной деятельности активно включаются мастера не только из Липецка, а также города Грязи и Ельца.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Развитие ремесленных направлений важно не только для сохранения культурного наследия, но и для создания устойчивой экономики. Эта деятельность сейчас набирает популярность и во многом благодаря мерам поддержки предпринимателей, занятых в сфере креативных индустрий. Липецкая область в этом отношении в числе передовиков», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.