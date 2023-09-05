Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на еженедельном совещании поднял вопрос несвоевременного завершения ресурсоснабжающими организациями работ по замене инженерных сетей. Он отметил, что получил много жалоб от жителей. Обращения касались состояния ряда пришкольных территорий в первый день нового учебного года.

«Дети пришли на 1 сентября, а их у школы встретили разрытые траншеи. И это вопрос даже не эстетики, а детской безопасности. Хорошо бы ресурсникам об этом задуматься», – отметил губернатор.

Как доложила мэр Липецка Евгения Уваркина, в городе действительно есть участки, где работы не были завершены в срок. Проведено 375 выездных обследований, выдано 135 предписаний о необходимости принятия мер по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ. На исполнение предписания даётся десятидневный срок. 50 уже исполнены, по 12 возбуждены дела об административных правонарушениях. В ближайшее время состоятся судебные заседания по этим вопросам.

Глава Липецка также добавила, что в этом сезоне значительно увеличился масштаб проводимых земляных работ, так как некоторые инвестиционные проекты в сфере ЖКХ удалось перенести со следующего года на текущий и реализовать их раньше.

«Что касается нарушения сроков, то продолжим проводить проверки, выдавать предписания. Скоро отопительный сезон – в домах липчан должно быть тепло и безопасно», – подытожил губернатор.