Закрытый показ «Авторское кино Черноземья» прошел в Липецке. Три короткометражные картины представили липецкие и тамбовские кинематографисты. Мероприятие проводилось при поддержке Центра развития креативных индустрий Фонда поддержки МСП и Союза кинематографистов Липецкой области. Организатором выступил продюсерский центр YATSEVICH PRODUCTION.

«Кинопроизводство является ярким примером креативной индустрии, которая объединяет в себе множество творческих профессий и инновационных технологий. Кино является одним из эффективных инструментов для продвижения региона и развития туризма», – отметил министр экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков.

Одна из кинолент «Хозяйка горы» посвящена визитной карточке Липецкой области – парку чудес «Кудыкина гора». Это короткометражный документальный фильм о национальной идентичности через историю отношений парка и его хозяйки Юлии Уваркиной. Картина открыла зрителям путь создания сказочного природного парка.

«Завтрак с трюфелями» – еще один липецкий короткометражный художественный фильм в жанре драма-мистика, представленный на показе. Режиссером ленты выступил руководитель Союза кинематографистов Липецкой области Игорь Федоров. Это первая картина, над которой работали только липчане, не считая двух приглашённых артистов.

Также зрители увидели короткометражный художественный фильм в жанре современная драма-притча «Монтана». Режиссер, продюсер, автор сценария – Андрей Яцевич. Съемки проходили летом 2024 года на территории музейно-архитектурного комплекса «Усадьба Асеевых» Тамбовской области.

В закрытом показе приняли участие более 300 человек. Гости встретились с авторами, актерами и съемочными группами кинопроектов, а также услышали живое выступление липецкого скрипача-виртуоза, автора музыки к фильму «Монтана» Артема Реутова.

«Липецкая область одна из первых подписала Соглашение с АСИ о сотрудничестве в рамках внедрения регионального стандарта развития креативных индустрий. В регионе создана опорная организация – Центр развития креативных индустрий, а всего сфера креативной экономики объединяет около 5000 человек», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.