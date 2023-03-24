Торжественная церемония награждения липецких росгвардейцев прошла сегодня в преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации. Этот праздник отмечается 27 марта. За мужество и стойкость сотрудники управления Росгвардии по Липецкой области отмечены государственными, областными и ведомственными наградами.

Личный состав войск национальной гвардии РФ достойно выполняет свой воинский и служебный долг, демонстрируя отличную выучку, надежно обеспечивая интересы страны и безопасность ее жителей, отмечалось во время торжества. Начальник управления Росгвардии по Липецкой области Игорь Баранов, вручая награды, отметил, что сейчас войскам национальной гвардии отведена особая роль. «Военнослужащие и сотрудники Росгвардии в первых рядах встали на защиту Родины. Нам поручена трудная, но благородная миссия борьбы с режимом, потерявшим человеческий облик. За героизм и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции 36 наших товарищей отмечены государственными наградами, еще более 40 человек – ведомственными», – сказал Игорь Баранов. И сегодня липецкие росгвардейцы несут службу в зоне СВО. Решая задачи спецоперации, они проявляют доблесть и профессионализм.

Девиз Росгвардии «Всегда на страже» означает стабильность, правопорядок и защищенность граждан. «Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, росгвардейцы вносят неоценимый вклад в обеспечение государственной и общественной безопасности. Благодаря личному составу войск национальной гвардии мы спокойны за регион и страну. Гордимся подвигами и бесстрашием липецких росгвардейцев. Уверен, что и в дальнейшем все поставленные задачи будут выполнены с честью», – неоднократно подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.