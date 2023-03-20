Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Липецкой области пресекли попытку угона автомобиля.

Росгвардейцам поступил сигнал «Тревога» о срабатывании сигнализации ПАК ВСМК с автомобиля, охраняемого Волоколамским ОВО. В момент поступления информации автомобиль находился на трассе М-4 «Дон» на территории Липецкой области.

Незамедлительно были проинформированы о срабатывании сигнализации наряды групп задержания по городу Ельцу и Задонск, после чего поступила информация, что данное транспортное средство может передвигаться на автовозе.

Вскоре росгвардейцами, с целью обнаружения транспортного средства, был остановлен автовоз с прицепом под управлением некого гражданина, осуществляющий перевозку автомобилей. При проверке автомобилей было установлено, что на прицепе осуществляется перевозка, находящегося в розыске транспортного средства.

Сотрудниками вневедомственной охраны автовоз был сопровождён на автостоянку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.