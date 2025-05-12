Липецкие росгвардейцы прошли парадным строем под окнами дома ветерана

В рамках всероссийской акции «Парад у дома ветерана», посвященной празднованию 80-летию Великой Победы, личный состав войск национальной гвардии Российской Федерации, воспитанники регионального отделения всероссийского молодёжного движения «Гвардейская смена» и студенты лицея №12 под звуки военного оркестра Управления Росгвардии по Липецкой области прошли парадным строем под окнами дома ветерана Самсонова Андрея Андреевича.

В торжественной обстановке начальник Управления Росгвардии по Липецкой области генерал-майор полиции Игорь Баранов поздравил Андрея Самсонова с наступающим 80-летием Победы. Для ветерана и собравшихся людей у дома военный оркестр Управления Росгвардии по Липецкой области исполнил композиции военных лет.

Самсонов Андрей Андреевич сегодня является старейшим участником Великой Отечественной войны в нашем городе. В декабре прошлого года ему исполнилось 104 года.

Андрей Андреевич Самсонов родился 26 декабря 1920 года в селе Звягино Козельского района Калужской области. После окончания школы год работал учителем, затем поступил в военное училище. За четыре дня до начала войны был направлен в батальон связи мотострелковой дивизии в Брестской области.

В первые часы войны его дивизия была разбита налетами фашистской авиации. Молодому лейтенанту с тремя связистами и примкнувшими к ним пограничниками пришлось отступать, прорываясь через десанты врага. В Могилеве, где формировались новые части, Андрея Самсонова направили начальником радиостанции в 10-й отдельный батальон воздушного оповещения и связи противовоздушной обороны. Он участвовал в обороне столицы, затем был переброшен в Сталинград. Свой самый страшный бой он принял 23 августа 42-го. Около тысячи самолетов противника бомбили город. Они стерли его с лица земли всего за несколько часов. Тогда погибли 50 тыс мирных жителей и еще больше солдат. Андрей Андреевич Самсонов выжил.

После войны он продолжил службу в армии. В звании подполковника в 1968 году был демобилизован. Обосновался в Липецке, где продолжилась его теперь уже гражданская жизнь и трудовая деятельность. За время работы в разных отраслях Самсонову неоднократно объявлялись благодарности. После ухода на заслуженный отдых стал сопровождать туристов по местам боевой славы, а в 1991 году активно включился в работу Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Является членом Совета ветеранов Липецка.

«Героизм предков – пример для юного поколения. И наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.