Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Липецкой области приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу» и пополнили банк донорской крови на 25 литров для нуждающихся в ней пациентов областных медучреждений.

Липецкие росгвардейцы уже не в первый раз принимают участие в донорской акции. В этот раз особенность акции заключалась в том, что кровь сдавали сотрудники и военнослужащие, переболевшие коронавирусной инфекцией. Кроме общих требований к донорам, обязательным условием было наличие у них соответствующих антител.

Всего в донорской акции в Липецке приняло участие 50 росгвардейцев, пятеро из которых уже являются Почетными донорами России. Также в донорстве принял участие начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Сергей Шишмонин.

«Очень важно, что сданная нами кровь поможет тем, кто в ней нуждается. Поделиться частичкой себя и тем самым помочь – считаю необходимым», – отметил полковник полиции Сергей Шишмонин.

Перед медицинской процедурой каждый росгвардеец сдал необходимые анализы и прошел обследование. Специалисты службы крови подробно рассказали о донорстве и требованиях при подготовке к донации.

При сдаче компонентов крови один из сотрудников Росгвардии прошёл процедуру аппаратного выделения тромбоцитов из донорской крови, необходимой для срочного переливания пациенту.

После лабораторного исследования кровь будет переработана на компоненты, которые поступят в лечебные учреждения региона, в том числе и для лечения больных COVID-19.

Донорская акция «От сердца к сердцу» стартовала в Центральном округе Росгвардии в апреле прошлого года, когда в связи с пандемией станции переливания крови стали испытывать дефицит крови и её компонентов. Тогда на помощь гражданам пришли сотрудники и военнослужащие Росгвардии, организовав акцию в городах Центрального федерального округа. В дальнейшем к акции присоединились сотрудники и военнослужащие других округов войск национальной гвардии, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Липецкой области.