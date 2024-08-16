Опытные спортсмены «Школы боевых искусств Игоря Воротынцева» Липецка завоевали медали всех достоинств на Чемпионате и первенстве мира по рукопашному бою, которые проходили в Орле и собрали сильнейших спортсменов из 28 стран. Чемпионом в весовой категории 73 кг стал Антон Грачёв. В весовой категории 97+ кг серебро завоевал Анатолий Заворотний, бронзу – Сергей Севостьянов.

«Такие достижения мотивируют молодежь активно заниматься спортом и стремиться к победам. В Липецкой области для тренировок создается вся необходимая инфраструктура. Спорт и физкультура, без преувеличения, доступны как в городах, так и в сельских населенных пунктах», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.