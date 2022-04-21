C 15 по 18 апреля в городе Новороссийск состоялся чемпионат России по самбо среди мастеров (мужчины, женщины).
Команда Липецкой области успешно выступила на соревнованиях и вернулась в Липецк со следующими победами:
- Климанов Николай – 1 место в возрастной группе М8 (79 кг)
- Карпова Марина – 1 место в возрастной группе Ф4 (80 кг)
- Биркин Дмитрий – 2 место в возрастной группе М4 (88 кг)
- Гуляев Сергей – 3 место в возрастной группе М4 (98 кг)
- Жеребцов Александр – 3 место в возрастной группе в М2 (98 кг).