Всероссийские соревнования по самбо на призы «Покорителей космоса» состоялись в минувшие выходные в Москве. Липецкую область на турнире представила Спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив» из Ельца. Дмитрий Усов стал победителем в категории до 58 килограммов и подтвердил звание мастера спорта. Еще один ельчанин Эдгар Тахмезов завоевал бронзу в этой же весовой категории.

Соревнования по самбо на призы «Покорителей космоса» являются одними из старейших всесоюзных и всероссийских состязаний. В этом году они проходили в 47 раз, сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области.

«Очередная победа липецких спортсменов не может не радовать. Для нас это стимул совершенствовать материально-техническую базу спортивных объектов, чтобы липчане могли заниматься, поддерживать себя в хорошей форме и оттачивать свое мастерство для дальнейших достижений», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.