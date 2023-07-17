Приобрести уникальные товары и угощения липецких мастеров в это воскресенье могли все желающие. На центральной аллее Нижнего парка в Липецке развернулась красочная ярмарка ко Дню города. Организатором стал Центр поддержки предпринимательства Липецкой области.

Редкие изделия из дерева, бумаги, ткани и камня презентовали гостям площадки свыше 20 мастеров. Свечи, игрушки, посуда, одежда, бижутерия, а также необычный декор для интерьера – товары были представлены на любой вкус.

«Переоценить значение этих ярмарок для самозанятых сложно, – рассказала мастерица Ольга Хорт. – Я занимаюсь ручным ткачеством ковров. Проблем с идеями, материалами и созданием товара нет, а вот сбыт – всегда под вопросов. Подобные ярмарки, организованные центром «Мой бизнес», нас очень выручают».

Кроме того, на площадке работала стойка консультации, где специалисты Центра поддержки предпринимательства информировали гостей и участников о преимуществах и перспективах развития своего дела. Специалисты объясняли, как можно стать предпринимателями и самозанятыми, знакомили всех желающих с актуальными мерами поддержки бизнеса. Подробнее обо всех мерах можно узнать на сайте центра «Мой бизнес» Липецкой области в разделе.

Центр «Мой бизнес» Липецкой области оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.