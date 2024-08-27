Самозанятым репетиторам Липецкой области доступна государственная поддержка, которая позволит им сэкономить на арендных платежах. Альтернативой офису станут помещения Липецкой областной универсальной научной библиотеки (Липецк, улица Кузнечная, 2) и Липецкой областной юношеской библиотеки (Липецк, улица Неделина, 31а). В коворкингах есть бесплатный доступ к интернету и удобная офисная мебель. Помещения предоставляются бесплатно для тех, кто зарегистрирован как самозанятый после 1 сентября 2023 года. Мера поддержки реализуется по инициативе правительства Липецкой области.

Чтобы подать заявку на бесплатное проведение занятий в библиотеках Липецка, нужно обратиться в Центр «Мой бизнес», который оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он находится на улице Кузнечной, 8, телефон: +7 (4742) 37-13-88, 8-800-301-7675.

«Малый бизнес решает многие социальные задачи и быстро реагирует на потребности общества. В Липецкой области этот сектор экономики развивается хорошими темпами во многом благодаря широкой линейке мер поддержки», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.