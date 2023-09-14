Липецкие самозанятые репетиторы смогут исключить одну статью расходов из своей деятельности — арендные платежи. Хорошей альтернативой офису станут помещения, которые предоставят Липецкая областная универсальная научная библиотека (Липецк, ул. Кузнечная, 2) и Липецкая областная юношеская библиотека (Липецк, ул. Неделина, 31а). Обе локации находятся в центре города.

В библиотеках созданы комфортные условия для репетиторов и учеников: есть бесплатный доступ в Интернет, удобная мебель и оборудование. Здесь можно будет работать бесплатно. Основное условие – быть зарегистрированным как самозанятый не ранее 1 сентября 2023 года. Подать заявку на размещение можно в Центре «Мой бизнес» по адресу: Липецк, ул. Кузнечная, 8 или по телефонам +7 (4742) 37-13-88, 8-800-301-7675. Мера поддержки реализуется по инициативе правительства Липецкой области.

«В Липецкой области созданы благоприятные условия для ведения бизнеса и, что немаловажно, для «нетеневой» занятости. Граждане, которые не скрывают свои доходы от предпринимательской деятельности, могут получить множество льгот и мер поддержки», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в регионе можно на портале Центра «Мой бизнес».