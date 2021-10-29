Уникальную возможность получат 12 липецких самозанятых. Центр «Мой бизнес» Липецкой области совместно с Алиной Гончаренко абсолютно бесплатно выведет их бизнес на маркетплейсы. Алина Гончаренко – основатель агентства электронной торговли GoEcom, автор программы «Маркетплейсы» на образовательной онлайн-платформе Skillbox. Кроме того, она выступает федеральным спикером «Деловой Среды» Сбера и центров «Мой Бизнес» в 20 российских регионах.

До 1 ноября все желающие могут заполнить заявку, которая находится на сайте центра по ссылке. Команда Алины Гончаренко совместно со специалистами центра выберет 12 заявок. В течение шести недель выбранные участники будут выведены на маркетплейсы «под ключ». Как подчеркнули в Центре «Мой бизнес», получить эту меру поддержки смогут только официально зарегистрированные самозанятые. От них потребуется полная вовлеченность и участие. Главная задача такой меры поддержки – не только вывести продукт региональных самозанятых на маркетплейсы, но и научить их делать это самостоятельно.

Самозанятые региона могут участвовать и в других образовательных программах для бизнеса, а также получать кредитные продукты от Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую».