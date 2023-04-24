Сразу два отбора для предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам стартуют сегодня в Липецкой области. Они получат господдержку на приобретение имущества в целях последующей передачи его в собственность членов кооператива и на приобретение специализированного автотранспорта, оборудования для хранения, переработки, маркировки, транспортировки и реализации сельхозпродукции, а также мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива.

Эти субсидии выдаются сельхозкооперативам в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ежегодно. Заявки на два вышеупомянутых направления в текущем году принимаются до 28 апреля включительно. Кооперативам, прошедшим отбор, средства будут переведены до конца мая. На приобретение имущества для членов кооператива в этом году запланировано 31,6 млн рублей, на автотранспорт, оборудование и мобильные торговые объекты – 36,8 млн рублей. На этой неделе сельхозкооперативы уже получат субсидии на закупку сельхозпродукции у членов кооператива и самозанятых ЛПХ.

Снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы области вносят существенный вклад в развитие АПК и обеспечивают рост дополнительных доходов сельского населения. На начало 2023 года в регионе было зарегистрировано 359 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов. В них вовлечено около 40 тыс. личных подсобных хозяйств. В прошлом году только в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» 25 липецких сельхозкооперативов получили 64 млн рублей.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, область уже пятый год участвует в реализации мероприятий по поддержке развития кооперации. «Субсидии предоставляются в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», способствующего достижению целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – уточнили в управлении.

В 2023 году объем господдержки, предоставленной сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках этого национального проекта, составит 97 млн рублей. Также у кооперативов есть возможность участвовать в конкурсе на получение грантов. «Аграрный сектор в экономике Липецкой области сегодня стал самым инновационным, инвестиционно привлекательным и высокотехнологичным благодаря весомой государственной поддержке. Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.