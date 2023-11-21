Объем господдержки, предоставленной в Липецкой области сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в этом году составил 87,4 млн рублей. Финансовую помощь получили 27 сельхозкооперативов, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Там уточнили, что субсидии выдавались по трем направлениям. На закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива и закупку овощей открытого грунта, картофеля, молока и мяса у граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства, но не являются членами этого кооператива, в 2023 году было перечислено 30,6 млн рублей. На приобретение имущества для членов кооператива направлено 36 млн рублей, на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для хранения, переработки, маркировки, транспортировки и реализации сельхозпродукции, а также мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива – 20,8 млн рублей. Некоторые сельхозкооперативы получили господдержку по двум и даже всем трем направлениям. «Продукция местных производителей востребованная и, что особенно важно, очень качественная. Мы стараемся создавать все необходимые условия для продвижения их товаров и развития хозяйств», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Регион уже пятый год участвует в реализации мероприятий по поддержке развития кооперации в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», способствующего достижению целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2022 году 25 липецких сельхозкооперативов получили 64 млн рублей.