Господдержку Минсельхоза России на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса получат пять липецких сельхозпроизводителей. Им компенсируют до 25% прямых затрат на реализацию восьми инвестпроектов. В их числе — пять хранилищ, два животноводческих комплекса молочного направления и репродуктор для производства инкубационного яйца. На возмещение капитальных затрат по этим проектам из федерального бюджета в регион будет направлено 451,8 млн рублей, ещё 23,8 млн рублей добавит область.

Средства пойдут на построенные в Задонском районе хранилища для картофеля общей мощностью 23 тысячи тонн и молочные фермы на 640 и 1995 голов КРС. В Лебедянском и Становлянском районах поддержку получат предприятия, реализовавшие проекты по возведению новых плодовых хранилищ мощностью 7360 и 600 тонн соответственно. В Хлевенском районе отобрана модернизированная птицеводческая площадка под репродуктор второго порядка для производства инкубационного яйца с проектной мощностью птичников около 16,7 тысячи птицемест и 3,7 млн яиц.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области имеет солидные резервы для развития. Радует, что предприятия видят перспективы и активно пользуются мерами господдержки для реализации своих проектов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего по итогам рассмотрения инвестиционных проектов в Минсельхозе отобрано 153 проекта из 43 регионов.