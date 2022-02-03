В регионе

Липецкие сельхозпроизводители могут приобрести высокотехнологичное оборудование со скидкой в рамках новой программы льготного лизинга

3 часа назад
8 посмотрели

Читайте нас в

Сегодня в управлении сельского хозяйства представителям предприятий АПК региона-потенциальным участникам программы льготного лизинга высокотехнологичного оборудования и техники рассказали о деталях ее реализации. Участники мероприятия смогли задать вопросы специалисту управления отраслевого развития ФГБУ «Агроэскпорт» Минсельхоза России. Данная организация является оператором по исполнению программы льготного лизинга.

Данная мера поддержки начала действовать с 2022 года. В программе участвуют 15 уполномоченных лизинговых организаций. Максимальный размер скидки устанавливается на уровне 45% от стоимости оборудования. При этом предметом договора лизинга может быть только техника, которая ранее не была в эксплуатации. Полный перечень высокотехнологичного оборудования, участвующего в программе, утвержден Приказом Минсельхоза России от 22 сентября 2021 года № 640.

На поддержку в рамках этой программы могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и переработкой продукции агропромышленного комплекса с дальнейшей реализацией на экспорт. Всего в 2022–2024 годах на финансирование данной программы планируется направить более 35,5 млрд рублей.

Реализация программы льготного лизинга ускорит техническое переоснащение российских сельхозпредприятий, позволит повысить качество продукции аграрного сектора.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей На 22.02.2022 в Добринке пока запланировано только одно бракосочетание Добринские дорожники и коммунальщики этой зимой достойно справляются со снегопадами Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей