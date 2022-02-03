Сегодня в управлении сельского хозяйства представителям предприятий АПК региона-потенциальным участникам программы льготного лизинга высокотехнологичного оборудования и техники рассказали о деталях ее реализации. Участники мероприятия смогли задать вопросы специалисту управления отраслевого развития ФГБУ «Агроэскпорт» Минсельхоза России. Данная организация является оператором по исполнению программы льготного лизинга.

Данная мера поддержки начала действовать с 2022 года. В программе участвуют 15 уполномоченных лизинговых организаций. Максимальный размер скидки устанавливается на уровне 45% от стоимости оборудования. При этом предметом договора лизинга может быть только техника, которая ранее не была в эксплуатации. Полный перечень высокотехнологичного оборудования, участвующего в программе, утвержден Приказом Минсельхоза России от 22 сентября 2021 года № 640.

На поддержку в рамках этой программы могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и переработкой продукции агропромышленного комплекса с дальнейшей реализацией на экспорт. Всего в 2022–2024 годах на финансирование данной программы планируется направить более 35,5 млрд рублей.

Реализация программы льготного лизинга ускорит техническое переоснащение российских сельхозпредприятий, позволит повысить качество продукции аграрного сектора.