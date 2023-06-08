Победителями ежегодного конкурса среди свеклосеющих хозяйств страны признаны четыре сельхозпроизводителя из Липецкой области. Итоги традиционного смотра подвели Министерство сельского хозяйства РФ и Союз сахаропроизводителей России. «Липецкие аграрии, как обычно, радуют своими успехами на полях и оправдывают возложенные на них надежды по обеспечению продовольственной безопасности», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Диплом I степени присвоен КХ «Дубрава» из поселка Рощинский Чаплыгинского района, II степени – главе КФХ Архипцев С.Н. из районного центра Волово. Еще два КФХ из Елецкого района – Зуева А.Н. из села Каменское и Черных А.Ю. из села Талица – удостоены дипломов III степени. При определении победителей конкурсная комиссия учитывала площадь посевов, валовой сбор, урожайность, сахаристость и рентабельность производства, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

По производству сахарной свеклы Липецкая область в 2022 году стала третьей в стране, собрав 5,3 млн тонн сладких корней. «Для Липецкой области сахарная свекла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь очень высокого уровня в ее выращивании, применяя самые современные научные разработки», – отметил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.