В 2021 году расширен перечень направлений целевого использования льготных кредитов, которые теперь можно направлять в том числе на внедрение цифровых технологий и автоматизацию агропредприятий. Об этом сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Так, аграрии смогут воспользоваться льготными краткосрочными кредитами, выдаваемыми на срок до 1 года, для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства и переработки своей продукции, а также обслуживания техники и оборудования, применяемых в этой области.

Также расширен перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов. Кредитные средства, выдаваемые на срок от 2 до 5 лет, могут быть направлены на приобретение и дооснащение парка сельхозтехники системами автоматического вождения, точечного внесения материалов, картирования урожайности, точного земледелия или оборудованием для сбора и передачи данных. Можно также купить специальное оборудование для точного земледелия. Кроме того, льготные инвестиционные кредиты аграрии могут направлять на приобретение оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного обеспечения и программных продуктов для маркировки отдельных видов молочной продукции.

В сельском хозяйстве Липецкой области широко используются передовые производственные технологии и цифровые решения. Растениеводческие предприятия региона успешно внедряют такие современные технологии, как оцифровка площадей и точное земледелие, оснащают сельскохозяйственную технику спутниковыми системами навигации. В тепличных комплексах региона управление микроклиматом и минеральным питанием полностью автоматизировано. В молочном животноводстве на передовых комплексах все технологические процессы выстроены по системе «электронного управления стадом». Ее применение позволяет отслеживать и контролировать микроклимат в помещении, процессы кормления, доения, воспроизводства стада, зоотехническое и ветеринарное обслуживание. Высокий уровень развития инновационных производственных технологий присутствует и на предприятиях региона по производству плодоовощной консервной, сахарной, мясной, молочной, масложировой, мукомольно-крупяной, хлебопекарной отраслей пищевой промышленности.

«Внедрение цифровых технологий позволяет выйти на качественно новый уровень эффективности в АПК, – уверен начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Повышаются количественные и качественные показатели, и при этом снижаются затраты на производство».