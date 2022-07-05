Свидетельство о рождении теперь можно оформить в любом центре «Мои Документы». С 1 июля расширен перечень государственных услуг в МФЦ. Первым жителем Липецкой области, получившим свидетельство о рождении ребенка через центры «Мои Документы» в день старта услуг, стал липчанин Федор Попов, который пришел за документом со старшей дочкой.

Свидетельства о рождении, а также о смерти будут выдаваться непосредственно в офисах госуслуг в день обращения заявителей при условии предъявления всех необходимых документов. «Это позволяет не просто совершенствовать отдельные аспекты оказания муниципальных услуг, повысить их экономическую эффективность для заявителей, а закладывает новый комфортный формат взаимодействия гражданина с государством в современных условиях», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

За получением свидетельства о рождении в основном обращаются мама или папа ребенка, или уполномоченное родителями лицо с документами, являющимися основанием для государственной регистрации рождения. Услуга доступна как для граждан Российской Федерации, так и для иностранных граждан и лиц без гражданства.

За получением свидетельства о смерти могут обратиться члены семьи умершего, а также любое другое лицо, присутствовавшее или информированное о наступлении смерти. Подробную информацию по услуге можно получить по номеру ЕДС 8-800-450-48-48 добавочный 5.

«Центры «Мои Документы» уже выдают свидетельства о рождении на базе областного перинатального центра и Липецкого городского родильного дома в рамках проекта «Мои первые Документы». С начала 2022 года свидетельства о рождении в родильных домах получили более двух тысяч малышей. В офисах МФЦ охват заявителей по данной услуге мы ожидаем гораздо выше. Специалисты к оформлению новой услуги полностью готовы», — отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

В настоящее время на базе многофункциональных центров в части приема документов уже реализуются три услуги органов ЗАГС, таких, как подача заявлений на вступление и расторжение брака, а также подача заявления на повторные свидетельства с последующей их выдачей.