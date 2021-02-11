Жители села До́кторово Лебедянского района Липецкой области посетили модельную военно-историческую библиотеку им. М. Водопьянова города Липецка, сообщили в региональном управлении культуры и туризма.

Около трёх месяцев военно-историческая библиотека им. Героя Советского Союза М. В. Водопьянова работает в новом статусе модельной. За этот период заметно выросло число читателей, растёт и перечень востребованных услуг. Обновлённый книжный фонд, современное оборудование, комфортное для каждого пространство, квалифицированные сотрудники, интереснейшие выставочные композиции и дизайнерские решения стали поводом для липчан посетить библиотеку. Знакомство с героической историей страны и края, военно-политическими и трудовыми подвигами, полётами, авиацией и грандиозностью человеческой мысли начинается здесь буквально с порога.

Открытие библиотеки нового поколения стало заметным событием не только в городе, но и за его пределами. Заинтересованные новостным сюжетом СМИ жители села До́кторово Лебедянского района Липецкой области решили своими глазами взглянуть на обновлённую военно-историческую библиотеку им. М.Водопьянова. Семья Левшиных проехала около ста километров в зимнюю стужу и пургу, чтоб воочию увидеть и узнать – что же это за чудо такое: модельная.

Для замечательных посетителей была проведена обзорная экскурсия, в ходе которой они познакомились с историей авиации страны, её легендарными героями, богатым и разнообразным книжным фондом, техническими новинками. Не прошли Левшины и мимо зала «будущего», испытав радость полёта в виртуальной реальности. «Дух захватывает от возможностей библиотеки! Да это и не библиотека вовсе, а целый музей: все хочется посмотреть и впитать!» – восторженно сообщила Галина Левшина, отправляясь домой.

Гости остались довольны и полны впечатлений, которыми можно будет поделиться с односельчанами. А значит – библиотека взяла верный курс в полёте.

В 2021 году модельные библиотеки придут и в села Липецкой области – в рамках национального проекта «Культура» станет модельной Петровская сельская библиотека Добринского района.

Учреждение культуры входит в состав централизованной библиотечной системы Добринского района Липецкой области. Сельская библиотека обслуживает порядка 1400 жителей посёлков Петровский и Политотдел. В ее фондах – более 10 тысяч экземпляров книг.