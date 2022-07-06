Отделение ПФР по Липецкой области с начала года направило 1,5 млрд рублей по заявлениям семей о распоряжении материнским капиталом. Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий. В этом году 3400 обратившихся в ПФР родителей распорядились средствами на эти цели, в связи с чем им было выделено свыше 1,4 млрд рублей.

Также у липецких семей востребовано получение ежемесячной выплаты на второго ребенка в возрасте до 3 лет. В этом году порядка 1,5 тысяч семей обратились за назначением выплаты. Всего родителям направлено 67 млн. рублей.

Помимо ежемесячной выплаты, спросом пользуется и оплата обучения детей. С начала года 279 родителей приняли решение направить материнский капитал на эти цели. Региональный ПФР выделил семьям на образование детей средства в размере 10 млн. рублей.

С прошлого года распоряжение материнским капиталом стало быстрее и удобнее. На рассмотрение заявления сегодня отводится не больше 10 рабочих дней. При этом совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет принимать решение по заявлению и перечислять средства без личного посещения клиентских служб и предоставления документов. В настоящее время больше половины обращений за распоряжением материнским капиталом осуществляется без посещения территориальных органов ПФР.