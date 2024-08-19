Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что к 1 сентября семьи участников СВО с детьми-школьниками получат единовременную выплату. Её размер составит 10 тысяч рублей.

«Выплату предоставим на каждого ребёнка, проживающего и обучающегося в регионе. Мера поддержки распространяется на всех участников СВО, в том числе на семьи не вернувшихся с поля боя героев, служивших в рядах нашей армии», – сказал губернатор.

Оформить выплату можно будет до 10 октября через семейного куратора или на портале госуслуг. Информация о мере поддержки будет направлена семьям через цифровую платформу «Патронаж».