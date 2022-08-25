Командное первенство России среди юношей и девушек до 19 лет, в котором приняли участие и липчане, завершилось в Ярославле. За победу боролись сильнейшие шахматные школы страны. Всего на старт турнира вышли 35 команд.

Сборную Липецкой области на соревнованиях представляли воспитанники спортивной школы №4 Липецка Семен Казьмин, Арсений Букатин, Сергей Кузнецов, Анна Лопухова. Семен Казьмин, набрав 7 очков из 9, стал серебряным призером первенства России. Арсений Букатин без единого поражения набрал такое же количество очков и также завоевал серебряную медаль соревнований.

Сфера физической культуры и спорта является важной составной частью стратегии социально-экономического развития Липецкой области, реализуемой органами власти под руководством главы региона Игоря Артамонова. В области ежегодно увеличиваются возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых. «Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю региона, особенно молодежи», – подчеркивает губернатор.