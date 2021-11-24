Необычный мастер-класс состоялся в школе №1 Чаплыгина. В рамках профилактической акции «Семья – засветись!» педагоги предложили третьеклассникам внести свой вклад в борьбу за сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, с наступлением осенне-зимнего периода значительно уменьшается световой день, и снова становится актуальным использование пешеходами световозвращающих элементов. Поэтому в начале урока ребятам напомнили о том, что каждый пешеход в темное время суток обязан иметь световозвращающие элементы на одежде или аксессуарах независимо от того, двигается он по краю проезжей части за городом или в городской черте. И взрослый, и ребенок должны осознавать: «Это необходимо для меня и моей безопасности!».

Затем учащимся рассказали о народных обрядовых куклах и, предложили, взяв в руки ножницы и световозвращающие элементы, сделать сувениры-«светлячки». Когда общими усилиями учителей и школьников светящиеся дорожные обереги были созданы, ребята сказали, что обязательно будут их использовать или подарят своим друзьям и близким. Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона.