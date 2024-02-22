Прием заявок на онлайн-курсы по программированию «Код будущего» в 2024 году стартовал на Госуслугах. Обучиться бесплатно могут российские школьники 8-11 классов и студенты колледжей.

Изучить можно Python, C++, C#, JavaScript, 1С и другие современные языки программирования. В каталоге открыто более 40 курсов на выбор от ведущих ИТ-компаний и вузов. Это «1С-Образование», 1Т, Maximum Education, Алгоритмика, ВолГТУ, ГУАП, «Инжинириум» МГТУ имени Н.Э. Баумана, КБГУ имени Х.М. Бербекова, МГПУ, «Мобильное электронное образование», МТИ, МФТИ, Росноу, РУКОН «Цель», РЭУ имени Г. В. Плеханова, Университет Иннополис, Университет Синергия, УУНиТ, Учи.Дома, Фабрика предпринимательства, Финансовый университет, Фоксфорд, ЦПК «Партнер», ЧГУ имени А.А. Кадырова, Школа программистов, Яндекс.

Есть программы начального, базового и продвинутого уровня подготовки, сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области. Чтобы приступить к обучению, нужно пройти тестирование. Продолжительность каждого курса – 144 академических часа, обучение пройдет в 2024 году в онлайн-формате. Успешно сдав итоговое тестирование, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса. «Это прекрасная возможность изучить востребованные современные дисциплины параллельно с основной учебой — в школе или колледже. Такие знания востребованы практически в любой сфере», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как подать заявку на участие в проекте «Код будущего»:

1. Выберите курс в каталоге на Госуслугах. Заявление может подать школьник/студент колледжа, его родитель или законный представитель.

2. Дождитесь получения ссылки на вступительное испытание, она придёт в личный кабинет после проверки заявления.

3. Пройдите тестирование в течение 10 рабочих дней с момента получения ссылки.

4. Заключите договор с образовательной организацией на бесплатное обучение.