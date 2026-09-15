Липецкие школьники и студенты могут принять участие в медиапроекте «Больше, чем блогер».

Открыт приём заявок на второй поток всероссийского медиапроекта «Больше, чем блогер» от АНО «Больше, чем путешествие» по нацпроекту «Молодёжь и дети». Участников ждет обучающий медиаинтенсив от опытных тревел-блогеров, фотографов, видеографов и экспертов по продвижению в соцсетях. Занятия будут включать теоретическую часть и практические задания.

Участники попробуют себя в фото- и видеосъёмке, подготовке публикаций, проведении интервью и создании собственных медиаматериалов. Также они могут выиграть брендированную продукцию программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Участвовать в проекте могут школьники старше 12 лет и студенты — все, кто любит исследовать родную страну и умеет или хочет научиться рассказывать о ней через тексты, фото и видео. Второй поток заявок принимается до 30 сентября 2026 г. Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

«Конкурс — хорошая возможность для липецких блогеров заявить о себе на всю страну и получить новые инструменты для продвижения канала», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.