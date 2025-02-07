Жителей Липецкой области приглашают к участию в XIII сезоне Международного инженерного чемпионата CASE-IN, посвящённого «Технологическим инновациям». Соревнования проводятся в трёх возрастных категориях: среди школьников, студентов и молодых специалистов.

Школьная лига — для учащиеся 9-11 классов. Они в рамках направления «Инженерно-техническое творчество» будут готовить макеты, цифровые рисунки, цифровые проекты в формате моделирования, 3D-печати, IT-решений и т.д. В студенческой лиге — 11 направлений: архитектура, проектирование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, биотехнологии, геологоразведка, горное дело, горные машины и оборудование, металлургия, нефтехимия, нефтегазовое дело, электроэнергетика, проектный инжиниринг и теплоэнергетика. Студенты в командах разработают проекты по внедрению в производство инноваций. Лига молодых специалистов открыта для действующих сотрудников компаний региона. Участники придумают решения по актуальным для российской промышленности темам, которые позволят их работодателям улучшить производственные показатели.

Участники отборочных, которые успешно выполнили задания, отправятся на очный финал CASE-IN в Москве. Он пройдёт в конце мая 2025 года. Чемпионы и призёры Студенческой лиги на льготных условиях смогут поступить в магистратуру или аспирантуру университетов-партнеров и пройти стажировку, практику в компаниях с возможностью трудоустройства. Победителей-школьников ждут дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из партнёрских вузов чемпионата. Наградой для лучших молодых специалистов станут возможности карьерного и профессионального роста, а также включение в управленческий кадровый резерв компаний. Помимо этого, авторы лучших идей получат приглашение на отраслевые молодёжные образовательные форумы, поясняют организаторы.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN проводится при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организаторами Чемпионата выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Липчане уже одерживали победу и были призёрами прошлых сезонов чемпионата. В 2020 году студенты ЛГТУ взяли золото, год спустя — серебро и бронзу. В 2021 году выпускники Центра цифрового образования детей «IT-куб» победили в Школьной лиге, разработав проект LipCulture — мобильное приложение с информацией о достопримечательностях и культурных событиях региона.