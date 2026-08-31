Липецкие школьники и студенты могут принять участие в Национальной технологической олимпиаде

Школьников и студентов Липецкой области приглашают принять участие в самых масштабных командных инженерных соревнованиях России — Национальной технологической олимпиаде (НТО). Регистрация уже открыта. Соревнования пройдут в 2026/2027 учебном году. Организаторы — Министерство науки и высшего образования РФ и президентская платформа «Россия – страна возможностей». К участию приглашаются ученики 5–11 классов, а также студенты колледжей и вузов.

Олимпиада разделена на три возрастных трека:

— НТО Юниоры – для школьников 5–7 классов. Это возможность попробовать себя в семи сферах: агротех, игротех, ИИтех, кибертех, космотех, медтех и роботех;

— Старший трек – для учеников 8–11 классов и студентов 1–2 курсов СПО. В этом сезоне доступны 34 профиля, включая 5 новых: агроэкологический контроль, анализ данных, реабилитационная инженерия, химические источники тока и химические промтехнологии;

— Студенческий трек – для учащихся вузов и старших курсов колледжей. Участников ждут задачи по ядерным и квантовым технологиям, кибербезопасности, беспилотным системам и геномному редактированию.

В рамках олимпиады команды будут решать реальные инженерные задачи: создавать спутники и планетоходы, разрабатывать VR-симуляторы, обучать искусственный интеллект, предотвращать кибератаки, проектировать умные протезы и даже редактировать геном. В этом году студенты 1–2 курсов колледжей, поступившие после 9 класса, впервые смогут участвовать в старшем треке наравне со школьниками.

Регистрация для юниоров открыта до 9 ноября, в старшем треке – до 22 октября, в студенческом треке – до 13 декабря на сайте олимпиады.

Победители и призеры НТО Юниоры получат дипломы в портфолио достижений и преимущества при участии в следующем сезоне олимпиады, возможность включиться в новые проекты Кружкового движения НТИ и его партнеров. Также данные о победителях и призерах будут переданы в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР «Талант и успех»). Победители и призеры профилей старшего трека НТО, включенных в перечень РСОШ, могут получить льготы при поступлении в вузы – 100 баллов ЕГЭ, зачисление без вступительных испытаний и другие преференции. Студенты-победители НТО могут претендовать на стажировки в исследовательских центрах и компаниях-партнерах олимпиады, а также применить льготы при поступлении в магистратуру вузов-организаторов профилей.

Финалы юниорского трека НТО для учеников 5-7 классов пройдут в декабре 2026 года, а старшеклассники и студенты встретятся на заключительных соревнованиях в феврале-апреле 2027 года на площадках ведущих технологических университетов страны: НИУ ВШЭ, ИТМО, НИЯУ МИФИ, РТУ МИРЭА, Московского Политеха, НГУ, ДВФУ и других.

«Сегодня перед молодыми людьми открываются огромные возможности, и в технологической олимпиаде ребята решают реальные инженерные задачи, работают в командах и получают навыки, которые востребованы уже сейчас. Для Липецкой области, где активно развиваются промышленность, IT-сектор и инновации, такие проекты особенно важны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.