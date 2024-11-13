Проект молодежный «Бизнес-вояж» завершился в Липецкой области. Финальным этапом проекта стал образовательный интенсив по предпринимательству, который проводился с 7 по 11 ноября на площадке Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Организаторами выступили управление экономического развития Липецкой области, центр «Мой бизнес» в партнерстве с Институтом развития образования Липецкой области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В число 50 участников интенсива вошли студенты и школьники в возрасте от 16 до 20 лет. Они прошли профильное тестирование, а потом пять дней изучали все этапы создания бизнеса от поиска возможностей до выхода на рынок и роста бизнес-проекта. Они объединились в команды и создали девять проектов с нуля. По итогам мероприятия состоялся краш-тест идей с участием опытных бизнес-наставников.

Команда с бизнес-проектом «Soundlab» стала победителем. Полина Бурцева, Валерия Бурмистрова, Дмитрий Кудряшов, Илья Нарушев и Иван Олейников представили идею создания многофункционального профессионального пространства для музыкантов и креативной молодежи Липецка. Илья Полянский, Елизавета Пахомова, Ангелина Семенова, Денис Титов, Никита Яловенко заняли второе командное место с проектом «Пушистые каникулы» по созданию комфортных условий для питомцев с возможностью видеонаблюдения во время отъезда хозяев. Третье место заняла команда с проектом «Я – ВЗРОСЛЫЙ», в состав которой вошли Виктория Викулина, Арина Другова, Анастасия Кухарева, Иван Полукаров, Арина Хорунжая. Начинающие бизнесмены предложили идею создания развивающего центра продленного дня для детей от 3 до 7 лет, где они смогут проводить время без использования гаджетов.

По результатам краш-теста шести из девяти сгенерированным проектам назначены опытные бизнес-наставники. Помимо победителей данную поддержку получили проекты по созданию VR-экскурсий, студии компрессионного белья и коворкинга. Проект «Бизнес-вояж» проводится ежегодно с 2022 года. Он получил признание Агентства стратегических инициатив, входит в Сборник лучших региональных практик по финансовой грамотности Минфина России, а также рекомендован Минэкономразвития России для тиражирования в субъектах Российской Федерации.