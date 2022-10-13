Акция в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, «Письмо солдату» пройдет 17 октября по инициативе Минобороны по всей России, в том числе и в Липецкой области.

Школьники, студенты колледжей, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы напишут письма военнослужащим-землякам со словами напутствия и благодарности за службу в рядах Вооруженных сил РФ. Письма станут для солдат доброй весточкой и благодарностью за самоотверженность, воинский труд, мирное небо, которое они защищают. Не забудут и о призванных в рамках частичной мобилизации бойцах из Липецкой области, которые сегодня проходят боевую подготовку на полигонах и в учебных центрах Минобороны.

Центрами проведения акции станут более 100 образовательных организаций и учреждений культуры. Так, в Областной юношеской библиотеке Липецка читательский актив и волонтеры Регионального центра патриотического воспитания встретятся с представителями военно-патриотических и ветеранских объединений, а потом напишут письма. Начнется акция в 11:00.

Все письма из Липецкой области будут собраны до 20 октября и доставлены в Москву, в Центральный дом Российской армии имени М.В. Фрунзе с пометкой «Письмо солдату», а затем направлены в воинские части. «Сегодня наша задача – максимально поддерживать липецких бойцов, помогать и обеспечивать всем необходимым, чтобы они могли служить в достойных условиях», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.