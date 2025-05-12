Липецкие школьники и студенты учатся финграмотности по онлайн-урокам

Завершилась весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности от Банка России. К занятиям присоединились 84% школ и 67% колледжей и техникумов Липецкой области. Учащиеся посмотрели вебинары о финансах более 40,5 тысяч раз.

Весенняя сессия включала в себя 850 прямых эфиров по 29 темам финграмотности и профориентации. Одними из самых популярных стали уроки, посвящённые о кибербезопасности. Так, эксперты рассказали молодёжи, как уберечься от мошенников и не стать дроппером.

Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. В следующий раз занятия состоятся осенью. Уроки впервые пройдут в игровом формате. Вебинары объединит общий сюжет, который развернётся в городе финансов. Школьники и студенты смогут выполнять миссии вместе с супергероями. В липецком отделении Банка России, игровая подача учебного материала призвана повысить интерес молодежи к проекту и поможет усвоить сложные темы.

«Финграмотность невероятна важна: она формирует ответственное отношение к финансам, способствует осознанному планированию бюджета и в дальнейшем помогает избегать рисков в экономической сфере. Впрочем, финграмотность — это не только про то, как распоряжаться, но и про то, как защищаться от атак мошенников. Хорошо, что теперь ребята это умеют», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.