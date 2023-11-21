Занятие по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса» состоится для липецких школьников с 20 ноября по 10 декабря. В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» его проводит Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и компанией «Яндекс» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Цель урока – привлечь внимание детей к устройству нейросетей, облачных сервисов и дата-центров, объяснить принципы работы алгоритмов компьютерного зрения, а также показать, как технологии позволяют отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе, сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области.

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов. Все материалы урока доступны на сайте https://урокцифры.рф. «Такие проекты позволяют школьникам понять, как работают новые технологии и зачастую помогают определиться с профессией», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.