Образовательная акция «Урок цифры» проходит в школах Липецкой области. Дети знакомятся с понятием искусственный интеллект и узнают о возможностях его использования в работе на примере профессии учителя.

Один из первых уроков по этой теме в Липецкой области провёл начальник регионального управления цифрого развития Станислав Корниенко. Ученики школы школы информационных технологий №26 получили возможность попробовать свои силы в качестве веб-разработчиков. В течение часа ребята при поддержке сотрудников Информационно-технического центра Липецкой области собрали компонеты интерфейса, а также писали полноценный программный скрипт получения данных из реальной информационной системы региона.

«Нужно ставить стратегические цели и постоянно повышать качество образования. Важно знакомить детей с профессиями будущего, прививать им IT-навыки. Мы готовы поддерживать школы, которые будут развивать информационные технологии на высоком уровне», – отмечает глав администрации липецкой области Игорь Артамонов.

Принять участие в акции могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета. Материалы доступны на сайте урокцифры.рф. Проект несёт просветительскую направленность, способствует развитию цифровых навыков и раннему профессиональному самоопределению. Акция продлится до 10 октября.