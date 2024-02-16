Онлайн-школа математики от Центра «Сириус» успешно работает в Липецкой области. С января этого года при поддержке образовательного фонда «Талант и успех» стартовал пилотный проект — Дистанционная Школа по математике. Он запущен в Центре «Стратегия» совместно с образовательным Центром «Сириус» для всех школьников Липецкой области бесплатно. На платформе «Сириус. Курсы» разработана программа по математике для 7-8 классов. Это видео-лекции от лучших педагогов «Сириуса», практика и теория. Сейчас около 150 детей Липецкой области дистанционно проходят уроки математики.

В прошлом году дети и родители обратились к губернатору Липецкой области с просьбой открыть дистанционную школу по математике. Игорь Артамонов идею поддержал. «Проект управления образования Липецкой области и Центра «Сириус» дает прекрасную возможность всем нашим школьникам развиваться и расти в таком сложном и важном направлении как математика. Отрадно, что возможность будет равная у всех без исключения учеников, вне зависимости от места их жительства», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Уже второй год в управлении образования действует проект «Повышение качества математического образования», лекции для педагогов региона читают ведущие математики и профессора. Теперь работа будет вестись и со школьниками, чтобы у каждого ребенка, вне зависимости от места жительства, была возможность получить доступ к передовым педагогическим разработкам.