Липецкие школьники могут бесплатно освоить ИИ и программирование

Липецкая область присоединилась к всероссийскому проекту «Код будущего». Школьники 8–11 классов и студенты колледжей ИТ-специальностей могут бесплатно освоить программирование, искусственный интеллект и робототехнику.

Приём заявлений продолжается на портале Госуслуг. От юных жителей региона уже поступило 455 заявок. Зарегистрироваться можно до 1 ноября по ссылке: gosuslugi.ru/futurecode. Количество мест ограничено.

«Изучение ИТ даёт конкурентоспособность на рынке труда, развивает ключевые навыки мышления и адаптации, позволяет решать значимые проблемы и реализовывать творческие идеи. Это практическая инвестиция в будущее нашей молодежи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Доступно более ста онлайн- и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций. Можно учиться из дома или очно. Программы охватывают разные уровни сложности — от базового до профессионального и олимпиадного. Языки и технологии: от Python, C++ и JavaScript до 1С, машинного обучения и нейросетей. Курс длится 144 академических часа и состоит из 4 модулей. Обучение пройдёт в 2026/27 учебном году. Ученики защищают собственный ИТ-проект и получают сертификат, который даёт дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Есть разные направления на выбор:

— Программирование — разработка сайтов, приложений и игр, анализ данных, алгоритмика, основы информационной безопасности, подготовка к олимпиадам и ЕГЭ;

— Робототехника — сборка и программирование роботов, включая беспилотники, компьютерное зрение и автономное движение;

— Искусственный интеллект — машинное обучение, нейросети и языковые модели.

Записаться можно только на один курс. Те, кто уже прошёл «Код будущего» начального, базового или продвинутого уровня в 2022–2026 годах, могут выбрать программу профессионального или олимпиадного уровня. Выпускникам «Код будущего. ИИ» доступен любой курс на выбор. Проект «Код будущего» реализует Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных», федеральный оператор — Университет 2035. Подробная информация и подача заявления — на gosuslugi.ru/futurecode.