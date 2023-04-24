Объявлен набор учащихся 8-11 классов на летние образовательные программы проекта «Код будущего». Курсы состоят из четырех модулей по 36 академических часов. Летом в ускоренном формате можно освоить первые 2-3 модуля, остальные – осенью 2023 года, сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области.

Записаться можно на 19 курсов от 12 ведущих вузов и ИТ-компаний. Школьники из всех российских регионов могут обучаться онлайн. Очное обучение открыто в некоторых регионах, это Алтайский, Краснодарский и Красноярский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тульская и Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Для участия нужно выбрать курс на Госуслугах, подать заявление и пройти вступительное испытание На летних курсах можно изучить разработку приложений, сайтов и игр на Python, языки PHP, JavaScript и другие. Успешно сдав экзамены, школьники получат сертификат об окончании курса. Обучение бесплатное. Прием заявок продлится до 31 мая 2023 года. Подать заявку можно здесь, уточнили в управлении цифрового развития региона.

«Проект дает юным липчанам возможность освоить современные профессии и в будущем найти хорошую высокооплачиваемую работу. Сфера IT на сегодняшний день в топе по востребованности у работодателей и по уровню зарплат», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.