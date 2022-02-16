Ученики липецких школ могут повлиять на то, как будут выглядеть школьные помещения. При поддержке Минпросвещения России стартует Всероссийский конкурс «Классное пространство». Принимаются идеи, как преобразить столовую и спортзал, спроектировать актовый зал и улучшить классные кабинеты.

Участники смогут предложить свои решения в девяти конкурсных номинациях: «Пространство детских инициатив», «Столовая», «Спортивная зона», «Учебный класс», «Учительская», «Актовый зал», «Библиотека», «Общественное пространство», «Входная группа».

Для заявки можно выбрать одну или несколько номинаций и создать собственный проект организации и оформления предложенного пространства. Каждая работа должна иметь визуальную часть (рисунок с оформлением помещения) и текстовое пояснение, раскрывающее детали задумки. К участию приглашаются все российские школьники от 8 до 17 лет. Подать заявку и отправить работу можно с 14 февраля по 13 марта на странице проекта на сайте Российского движения школьников.

Итоги подводятся в двух возрастных категориях: младшие школьники и средние и старшие школьники. Победители получат путёвки во Всероссийский детский центр «Орлёнок» и Международный детский центр «Артек». Работы победителей будут рекомендованы для разработки официальной концепции по оформлению школьных пространств. Список победителей будет опубликован 31 марта на сайте рдш.рф.

В Липецкой области многое делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из регионального бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия. «Областная власть стремится, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря этому конкурсу школьники могут не только выразить себя, но и изменить учебные помещения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.