Всероссийская акция «Расул Гамзатов глазами детей», в которой могут принять участие юные жители Липецкой области, стартует 24 апреля в рамках проекта «Культура для школьников». Как сообщили организаторы, Расул Гамзатов был не только большим поэтом, но и замечательным публицистом, прозаиком, переводчиком. Имя дагестанского поэта связывает народы и поколения нашей страны.

«Подобные проекты объединяют людей самого разного возраста, позволяют передавать детям и внукам культурные ценности, прививают любовь к поэзии, литературе и нашей великой стране, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Наша задача – поддерживать и развивать такие идеи».

К 100-летнему юбилею Расула Гамзатова межведомственный проект «Культура для школьников» презентует всероссийскую акцию, которая будет проходить в двух направлениях – познавательном и интерактивном. С 24 по 30 апреля актеры из театров Республики Дагестан прочтут стихотворения Расула Гамзатова. Видеоролики будут размещены на портале культурадляшкольников.рф и в сообществе группы «Культура для школьников» в социальной сети ВКонтакте. В интерактивной части акции школьникам будет предложено прочесть свое любимое стихотворение Расула Гамзатова и опубликовать запись на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) в ВКонтакте с хештегом #гамзатовкдш. Также нужно указать регион, свой возраст, имя и фамилию. Обязательное условие участия в творческом состязании – открытая страница с возможностью обратной связи.

Участники онлайн-конкурса будут оцениваться в трех возрастных категориях: 6-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет. По итогам акции члены жюри выберут по 10 победителей из каждой возрастной категории, их имена назовут 22 мая. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения будут опубликованы на портале культурадляшкольников.рф.