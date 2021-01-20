Школьников Липецкой области приглашают поучаствовать в зимнем этапе конкурса «Экологическая культура». Он уже стартовал и продлится до 15 февраля. Побороться за победу могут ребята от 8 до 18 лет, сообщили в управлении образования и науки региона. «Воспитание экологической культуры с самого раннего возраста является необходимой частью комплекса мер по сохранению окружающей среды», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Чтобы стать участником состязания, необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф, создать работу по одной из двух номинаций и загрузить ее сюда https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/359

Школьникам 8-14 лет предлагают создать видео, в котором ребята должны рассказать об актуальных лайфхаках из сферы экологии для повседневной жизни. Старшеклассникам 15-18 лет необходимо сделать видео на экологическую тематику, которое должно рассказать о находках, лайфхаках или инновациях в области рационального использования продуктов питания.

Подробная информация об условиях участия и требованиях к работе размещена на сайте рдш.рф. Итоги конкурса планируется подвести 28 февраля.