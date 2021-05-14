Традиционная акция «Добрая суббота» пройдёт в Международный день семьи в сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 15 мая школьники проведут «Родительское собрание наоборот», расскажут о конкурсе «Большая перемена» и современных технологиях для образования и саморазвития.

В «Родительском собрании наоборот» смогут принять участие школьники вместе со своими родителями и педагогами, дети могут поделиться своим опытом участия в конкурсе «Большая перемена», рассказать взрослым о возможностях обучения онлайн и профессиональной реализации с помощью интернета и обсудить, как научиться ориентироваться в большом объёме информации, доступной в сети.

К участию в акции приглашаются школьники и их родители из всех регионов России. Фото и видео можно публиковать в сообществе «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте и в своих социальных сетях с хэштегами #Большая перемена #ДобраяСуббота #РодительскоеСобрание.

Регистрация на участие в «Большой перемене» продолжается: для учеников 5-7 классов – до 20 мая 2021 года, для учеников 8-10 классов и студентов – до 15 июня 2021 года. Она доступна до 15 июня 2021 года на сайте конкурса. На выбор участников – 12 направлений. Все они позволят внести свой вклад в решение актуальных задач – экологии, здоровья, патриотизма, инноваций, волонтёрства и других. Возможность побороться за ценные призы есть у студентов 5-7 классов, старшеклассников и студентов специальных учебных заведений.

300 младших участников могут выиграть путешествие на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно. Старших участников ждут денежные призы. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3-4 курсов – по 1 млн рублей; 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов – по 200 тысяч рублей.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь, которая вскоре возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Наградят и педагогов, которые подготовят победителей. Они получат от 100 до 150 тысяч рублей. 30 лучших образовательных организаций основного и допобразования и 20 организаций среднего профобразования, подготовившие победителей, получат по 2 млн рублей.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование».