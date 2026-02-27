Липецкие школьники могут принять участие в современной военной игре «Зарница 2.0»

В Липецкой области стартовал прием заявок на участие в новом сезоне Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В 2026 году организаторы расширили возрастные рамки и добавили новую военно-прикладную специальность. Испытания пройдут при поддержке участников СВО и Героев России. Теперь к участию приглашаются не только школьники и студенты, но и младшие ребята. В сезоне-2026 будут соревноваться четыре возрастные группы — от 7 до 23 лет.

Кроме того, проект пополнился новой условно-военной специальностью – связист. Ребята будут отвечать за организацию связи внутри отряда, обеспечивать шифрование и дешифрование информации.В Липецкой области особое внимание уделяется наставничеству. Опытом с молодежью делятся ветераны боевых действий, Герои СВО и участники программы «Время героев». Во втором сезоне Липецкую область на Всероссийском финале достойно представил отряд «Волгари» из Измалковского округа, одержавший победу в решающем тактическом бою.

«Такие мероприятия — действительно важная часть патриотического воспитания нашей молодёжи. Участие в таких соревнованиях помогает ребятам развивать командный дух, укреплять физическую форму и глубже понимать ценности, на которых строится наша страна», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В новом сезоне соревнования пройдут в несколько этапов: отборочный (в образовательных организациях), муниципальный, зональный и региональный. Они продлятся с февраля по май 2026 года. Окружные сборы и финал состоятся летом и в сентябре соответственно.Участников ждут новые испытания: кросс на 3 км, состязания по физической подготовке (подтягивания и отжимания), а также марш-бросок с использованием лазертага и дронов. Для младшей возрастной группы (7–10 лет) предусмотрена маршрутная игра «Зарничка 2.0» и основы строевой подготовки.

Подать заявку можно на официальном сайте «Зарницы 2.0». Для подготовки организаторы подготовили три обучающих курса с видео-лекциями и практическими заданиями.